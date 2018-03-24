رئيس دفاع البرلمان: مصر مستهدفة من مرتزقة مأجورين

كتب- أحمد علي:

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حادث الاسكندرية الذى وقع اليوم، يؤكد أن مصر مازلت مستهدفة من قوة كارهة متعددة سواء فى الداخل وإقليمياً وعالمياً.

وقال "عامر"، هذا الإرهاب يشبه "الخفافيش"، ويتبع أسلوب الجبناء الذين يختفوا ثم يعودوا لعمل أى "فرقعة" ليثبتوا أنهم موجودين، فضلاً عن أن هؤلاء مجرد "مرتزقة" مأجورين بيتقاضوا الأموال نظير عملياتهم الإرهابية، التى لا تمثل أى قيمة بالنسبة لنا، خصوصاً وأن المصريين يتوقعون مثل هذه الأعمال الخسيسة ونحن مقبلين على الانتخابات الرئاسية.

وتابع: الانتخابات تتطلب حشد الناس والتواجد فى اللجان، وبالتالى حادث الإسكندرية رسالة تخويف للمواطنين، ولكن المصريين لن يأبهوا بمثل هذه الأفعال الدنيئة، خصوصاً وأن تأمين اللجان سيكون فى الداخل والخارج ونحن مطمئنين على أنفسينا وعلى بلدنا.

وقال "عامر"، إن وجود الرئيس هبدالفتاح السيسى، بين رجال العملية سيناء 2018، أعطى شحنة معنوية كبيرة لهم وللشعب المصري، والتأكيد على أن مصر مهما واجهت ستضحى بكل غالى ونفيس، وأن لدينا إرادة قوية للقضاء على الإرهاب.

وأكد أن ارتداء الرئيس لـ "الأفرول"، رسالة بأنه على استعداد بأن يقاتل مع رجاله والتضحية فى سبيل بلاده للقضاء على الإرهاب.​