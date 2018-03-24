كرم جبر: محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية خسيسة

كتب مصطفى علي:

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية عملية خسيسة وجبانة تثبت وجه الإرهاب الأسود، وتؤكد حجم المخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر.

وأضاف جبر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يد الله كانت سابقة لتلك المحاولة الخشبية التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة قبل الانتخابات الرئاسية وانقذت مدير الأمن من محاولة الاغتيال.

وشدد جبر، على أن ردود الفعل بعد الحادث جاءت إيجابية للغاية، وأثبتت مدى الوعي لدى المواطنين وتأكيدهم على المشاركة في الانتخابات بكثافة لإيصال رسالة للإرهاب بأن تلك المحاولات لن تنال من عزيمة الشعب المصري.​