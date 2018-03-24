الأزهر يدين انفجار الإسكندرية الإرهابي

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم السبت في الإسكندرية، أثناء مرور مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، ما أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخرين.

وشدد الأزهر، في بيان له، اليوم السبت، على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد في الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث الفوضى والذعر، داعياً الشعب المصري للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لذوي شهيد الشرطة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن -تعالى- على المصابين بالشفاء العاجل.