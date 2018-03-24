وزير الأوقاف: العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي الذي وقع، ظهر اليوم، في مدينة الإسكندرية.

وقال خلال كلمته بالاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، مع قيادات الوزارة، أن الشعب المصري على استعداد للتضحية في سبيل حماية الوطن.

وأكد أن العمليات الإرهابية لن تفلح في النيل من عزيمة الشعب المصري، ومن مات في سبيل حماية الوطن، فهو شهيد.

ولفت إلى أن الأعمال الإرهابية لن تخيف أو ترهب أو توقف المصريين في رفعة الوطن، موجهًا تحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلوه من جهد في حماية الوطن والأرواح، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن.