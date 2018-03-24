برلمانى: نحن جميعا مشروع "شهيد" من أجل حماية أراضينا

كتب- أحمد علي:

أدان النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحادث الإرهابي الذى وقع صباح اليوم بمنطقة رشدى بمحافظة الإسكندرية، والذى استهدف موكب أحد القيادات الأمنية بسيارة مفخخة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وأكد النائب في بيانه، أن الحادث الإرهابي الذى وقع فى الإسكندرية اليوم، يؤكد أن مخطط إسقاط الدولة مازال مستمرا، قائلا: "نحن جميعا مشروع شهيد من أجل حماية أراضينا ومقدراتنا وبناء مستقبلنا".

ودعا البدرى ضيف، جميع أبناء الوطن للتصدى لتلك المحاولات اليائسة من هؤلاء القتلة المؤجرين، لإضعاف عزيمتة عن استكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ودراية بتلك المؤمرات الدنيئة.

وقدم النائب خالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.​