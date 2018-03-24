وزير الآثار يتفقد معرض "توت عنخ آمون" بـ "لوس أنجلوس الأمريكية"

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كتب- يوسف عفيفي:

تستعد وزارة الأثار لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون، مركز كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والذي يستمر حتى يناير ٢٠١٩.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والوفد المرافق له، وعلى رأسهم أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، المعرض للوقوف على كافة التفاصيل بالمعرض.

وتجول الوزير داخل قاعات المعرض المختلفة، حسب بيان، حيث تفقد طريقة وأسلوب العرض المتحفي للقطع كما شاهد فيلما وثائقيا عن قصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ بالإضافة إلى قصة حياة الملك و شرح وافي عن كل قطعة من القطع الخاصة بالمعرض.

من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن المعارض الخارجية هي خير سفير لمصر وحضارتها العريقة، كما وصف طريقة عرض القطع الأثرية في المعرض بالحرفية والرقي على عكس ما يقال؛ بل يعطي اهتماماً أكبر بالقطع الأثرية ويعمل على إبراز جمالها وعراقتها.

ونوه إلى أن وجوده في هذا المعرض وتفقده لقاعات العرض قبل الافتتاح قد طمأنه بصوره أكبر على طريقة العرض المتحفي الذي يجمع بين اُسلوب الإبهار وإبراز الجمال والأهمية الأثرية لكل قطعة في المعرض، وأضاف أن هذا الأسلوب يجب أن يكسبنا مزيد من الخبرة في هذا المجال كما يجب أن ننقله إلى مصر لتطبيقه في جميع المتاحف المصرية. ​