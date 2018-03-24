القوات الجوية تنقل القضاة المشاركين في الانتخابات الرئاسية

كتب- عمر مصطفى:

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوى لنقل اعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

وأعرب القضاة عن شكرهم واعتزازهم للقوات المسلحة ودورها الوطني كضمير لأمتها وحارسا أمينا على إرادة الشعب المصري العظيم.​