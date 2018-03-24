وزير الأوقاف: الأفعال المخالفة لخدمة الأوطان لا تمت للدين بصلة

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أهل الشر والظلام والإرهاب يتملقون الدين ولا يعرفون عنه شيء، لذا كان من المهم لفت الأنظار إلى أن القرآن الكريم هو محور الحياة، وبه كل ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية، فما من مسألة يبحث عنها، إلا ووجد حلها في القرآن، لأنه كتاب حكمة وهداية ونور وعلم.

ونوه وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الذي عقد اليوم السبت بفندق كونراد، انتباه الحضور إلي سنة الاختلاف الكونية التي رسخها القرآن الكريم من خلال الآيات التي قدمها في مختلف سوره، متابعا "لذلك وجد بيننا العالِم والجاهل الناجح والفاشل، فالعالم مكرم عند الله بشرط أن يكون علمه نافع للإنسانية".

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الأديان قائمة على خدمة البلاد والعباد، وأن أي فعل مخالف لخدمة الأوطان لا يمت للدين بأي صلة، وإنما هو إرهاب وجهل وتخلف فكري، لا يمكن أبداً أن يأمرنا دين او عقل بأن نكون مخربين أو هادمين للأفكار الصحيحة.

تُعقد المسابقة على مدار خمسة أيام بفندق كونراد، وتشرف عليها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر، أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة، في احتفال مصر بليلة القدر، في الـ27 من رمضان المقبل.​