وزير التعليم العالي يستعرض محاور تطوير البحث العلمي أمام الرئيس

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتطوير البحث العلمي والتي تعتمد على محاور المعرفة والابتكار، وربط منتاجات البحث العلمي بمخراجات الدولة، وتفعيل وتطوير نظام كامل للتطوير.

وأضاف وزير العلين العالي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، أنه يوجد في مصر الأن 11 مركزًا بحثيًا، و15 مركزًا آخر تابع للهيئات المختلفة، وأكثر من 300 مركز أبحاث للتطوير في الشركات الخاصة، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، والتي يعمل بها 98 ألف عضو هيئة تدريس، كما يوجد 134 ألف باحث في مجال البحث العلمي بمصر، ممثلين في الجامعات والمراكز البحثيبة والمعاهد والجامعات.

ونوه إلى أن عدد الباحثين في مصر مازال أقل من المعدل العالمي، لافتة إلى أن الوصول للمعدل العالمي، سيكون عن طريق ربط الصناعة في مصر بالبحث العلمي، وتطوير الكليات العملية.

وأوضح أن تمويل البحث العلمي في مصر سيتم من موازنة الدولة، حيث وصلت ميزانية الوزارة إلى 21 مليار جنيه، مقارنة بـ 18 مليار في الأعوام السابقة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، تحت عنوان إطلاق طاقات المصريين والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمدة يومين.

ومن المقرر حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب والنقابات المعنية والإعلاميين.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمي ضمن الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الملحة والضاغطة، وخدمة أهداف التنمية، وبخاصة المشروعات القومية العملاقة.​