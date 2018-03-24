الرئيس الباكستاني يمنح مفتي الجمهورية أرفع وسام وطني تقديرًا لجهوده العلمية " فيديو"

كتب - محمود مصطفى:

منح الرئيسُ الباكستاني ممنون حسين، في احتفال كبير أمسِ بالعاصمة إسلام أباد، قلادةَ القائد الأعظم التي تعد أرفع وسام وطني في الجمهورية الباكستانية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تقديرًا للجهود التي تبذلها دارُ الإفتاء المصرية وينهض بها المفتي في مجال التصدي للفتاوى المتطرفة وحوار الأديان ونشر ثقافة التسامح والتقارب وتدعيم المشترك بين الشعوب.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم السبت، أن التكريم يأتي ضمن الزيارة الرسمية للمفتي لباكستان، و التقى خلالها رئيسَ الجمهورية ورئيسَ الوزراء وعددًا من القيادات الدينية والسياسية هناك.