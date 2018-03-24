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هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بدلا من برج العرب

11:32 ص السبت 24 مارس 2018
هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بدلا من برج العرب

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

اضطرت طائرتان لشركة مصر للطيران للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، بدلا من برج العرب بسبب سوء الأحوال الجوية فوق المطار، وارتفاع حده الأتربة في الهواء وانخفاض مستوي الرؤية. 

تلقت سلطات المطار إشارتين من قائدي رحلتي شركة مصر للطيران رقم 619 والقادمة من الكويت، ورحلة رقم 458 والقادمة من جده، يطلبا فيها السماح بالهبوط إضطراريا بالمطار بدلا من برج العرب، نظرا لسوء الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية، وارتفاع حده الأتربة في الهواء وانخفاض مستوي الرؤية. 

تم السماح للطائرتين بالهبوط، على أن يتم نقل ركابهم بريا أو عودة إقلاع الرحلتين مرة أخري بعد تحسن الأحوال الجوية فوق مدينة الإسكندرية.​

هبوط اضطراري مطار القاهرة برج العرب سوء الأحوال الجوية

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