رئيس "النواب": "البرلماني الدولي" استجاب لمقترح مصر بشأن نظامه الأساسي

(مصراوي):

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة جابريلا كويفلس بارون استجاب لمقترحه بإنشاء لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للائحة الاتحاد، ومن بينها صلاحيات رئيس المنظمة.

وأوضح عبد العال - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جنيف - أنه اقترح خلال اجتماع اللجنة التتفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات التي قدمتها رئيسة الاتحاد وتمت الاستجابة لمقترحه عقب مناقشات مكثفة جرت على مدار اليوم الجمعة.

ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي ستنظر التعديلات من المقرر أن تنتهي من عملها خلال شهرين تمهيدا لعرض تقريرها على الاتحاد البرلماني الدولي ، وأوضح أن مقترحه يهدف إلى إتاحة وقت كاف للنظر في التعديلات وإجراء مناقشات مستفيضة مع المجموعات الجغرافية السياسية في ضوء التداعيات "المتشعبة" لمقترحات التعديل.

واستند رئيس مجلس النواب في مقترحه على حق اللجنة التنفيذية في تشكيل لجنة فرعية وفقا للسوابق ، مشيرا إلى أن هذا الامتياز مخول أيضا للمجلس الحاكم طبقاً للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي التي تنص على مهام المجلس الحاكم ، ومنها أن يضطلع المجلس الحاكم بمهام تشكيل لجان خاصة وفرق عمل خاصة لمساعدته في أداء مهامه ، على أن يُراعى عند تشكيلها التوازن الجغرافي السياسي والتوازن الجغرافي (الإقليمي ودون الإقليمي) ، والتوازن بين الجنسين.

وأوضح أن اتخاذ موقف موحد للجنة التنفيذية يوجه رسالة قوية بوحدة الاتحاد لتفادي أي انقسام بين الأعضاء والمجموعات الجغرافية السياسية.