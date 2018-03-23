وفد "النواب" يلتقي أسرة الطالبة مريم عبدالسلام بالسفارة المصرية بلندن

كتب- أحمد علي:

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب إسماعيل نصر الدين، وسفير مصر في لندن ناصر كامل، والقنصل العام علاء يوسف، والقنصل الإيطالي، أسرة الطالبة مريم عبدالسلام التي وافتها المنية نتيجة اعتداء عشر فتيات في نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

وشهد اللقاء الذي تم بالسفارة المصرية في بريطانيا، بحث ترتيبات متابعة التحقيقات التي تجريها شرطة (سكوتلانديارد) البريطانية والتنسيق لتسهيل إجراءات نقل جثمان مريم إلى القاهرة في أقرب وقت.

وأكد رئيس الوفد، في تصريح صحفي، إن اللقاءات التي أجراها الوفد البرلماني بالتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية بلندن أدت إلى تسريع الإجراءات الروتينية في لندن.

وأشار إلى أن هناك متابعة دقيقة من السفارة المصرية بلندن بقيادة السفير ناصر كامل لكل ما يتعلق بملابسات مقتل الطالبة مريم.

وقال إن الوفد البرلماني سوف يعد تقريراً شاملاً عن لقاءاته مع المسئولين في بريطانيا لكشف ملابسات مقتل الطالبة المصرية مريم لتقديمه إلى الدكتور رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشيرا إلى أنه سوف يطلب من الدكتور عبدالعال استعراض هذا التقرير أمام مجلس النواب في أول جلسة قادمة للبرلمان.