"ابنيها بسعر التكلفة".. مبادرة شبابية لتوفير "الشقق" بتخفيضات تصل لـ40 % بأكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

"ابنيها بسعر التكلفة".. مبادرة شبابية أطلقها المهندس عماد عيسى رئيس شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقاري، العام الماضي، بهدف توفير وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بأسعار أقل من سعر السوق يقدر بـ40%.

يقول "عيسى" إن فكرة المبادرة استوحته أثناء رحلة بحثه عن وحدة سكنية في مدينة أكتوبر وجد ان أسعار الشقق تتزايد باستمرار دون أي مبرر، لافتًا إلى أن معظم المستثمرين يتربحون بسبة 100% في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتابع: "المبادرة تستهدف توفير وحدات سكنية متميزة بأسعار أقل من السوق بـ 40%، فنحن نوفر للعملاء ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه في سعر الوحدة عن ما هو موجود في السوق الآن".

إلى أنه تم إتاحة وحدات بمساحة 200 متر للوحدة في مشروع منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر أمام بورتو أكتوبر بتكلفة 440 ألف جنيه للمواطنين نصف تشطيب، رغم أنه يتم بيعها بذات المنطقة بـ800 ألف جنيه، مؤكدًا أن هامش ربح المبادرة لا يتخطى 10%.

وأوضح "عيسى" أنه خلال الفترة الماضية وفي أقل من عام استطاعت المبادرة تنفيذ 10 مشروعات عقارية عبارة عن عمارات منفردة، في مناطق متفرقة بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع في مدينة القاهرة الجديدة في حي الأندلس باستثمارات 57 مليون جنيه، رغم أن قيمتها السوقية تبلغ حوالي 85 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة "أركان"، أنه شراء الأراضي يتم وفقا لاختيارات العملاء من ميزانية المبادرة، لافتًا إلى أن تشطيبات العمارات تتم وفقا لأراء وتوجهات المشتركين بها.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الشركة وفرت وحدات لـ 90 أسرة من خلال المشروعات الـ10 حتى الآن.

وعن مشروعات الشركة في العام الحالي، قال عيسى، أن الشركة ستضخ استثمارات بقيمة 75 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروع ضمن مبادرة "ابنيها بسعر التكلفة"، لافتًا إلى أن المشروعات ستتوزع على مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس وهليوبليس الجديدة، فالقيمة السوقية لهذه المشروعات تبلغ 125 مليون جنيه، ولكن المبادرة تنفذ المشروعات بسعرها الحقيقي.

ولفت إلى أن الشركة تدرس حاليًا بعض العروض المقدمة للحصول على 10 أفدنة بـ6 أكتوبر لإقامه مشروع عمراني، لافتًا إلى أنه يوجد تفاوض الأن للدخول كشريك في مشروع تابع لإحدى الشركات العقارية الكبرى على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.