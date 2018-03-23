المتحدث العسكري ينشر فيديو زيارة السيسي إلى سيناء

كتب- محمد قاسم:

نشر المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إحدى القواعد الجوية بسيناء، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتناول القائد الأعلى وجبة الإفطار مع أبنائه من مقاتلي سيناء المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018"، وأدى صلاة الجمعة معهم.

وأعرب القائد الأعلى عن اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني لمقاتلي القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.