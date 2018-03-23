ضبط "ساعات تجسس" داخل طرد قادم من نيجيريا

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، محاولة تهريب "ساعات تجسس" داخل طرد قادم من نيجيريا.

وأوضحت مصادر أن لجنة جمركية شكلت برئاسة رانيا عصمت رئيس قسم الحركة ومايسة السيد عفيفى مدير إدارة الحركة لكشف الطرد، فتبين وجود 5 ساعات مزودة بكاميرات مخفاة داخل المأكولات.

قررت هدى محمود مدير عام جمارك الوارد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2018.