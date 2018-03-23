وفد البرلمان ببريطانيا يطالب بسرعة تسليم جثمان الطالبة "مريم"

كتب- أحمد علي:

التقى وفد البرلمان المصري، المتواجد حاليًا في بريطانيا، مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية والنائب كريس ليزلي نائب نوتنجهام، لمعرفة ملابسات مقتل الطالبة المصرية مريم عبد السلام، وذلك بحضور السفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا والقنصل العام علاء يوسف، لمتابعة إجراءات التحقيق في قضية مقتل مريم عبدالسلام.



ويضم الوفد كلا من رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب إسماعيل نصر الدين.

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال اللقاء، من الخارجية البريطانية ومجلس العموم البريطاني بسرعه الانتهاء من إجراءات التحقيق والطب الشرعي، وسرعة تسليم جثمان مريم لأهلها لاتمام إجراءات الدفن.



كما طالب أيضًا السلطات البريطانية بالموافقة على طلب النائب العام المصري بالموافقة على متابعة النيابة المصرية التحقيق في مقتل "مريم"، كما طالب النائب كريس ليزلي بسؤال الحكومة عن الإهمال الطبي بالمستشفى، وكذا إجراءات الإسعاف بنقل "مريم"، عقب الحادث من مكان الحادث إلى المستشفى.