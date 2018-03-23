بالصور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بالجيزة لدعم السيسي

كتبت- مروة شوقي:

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أبوصير في محافظة الجيزة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بحضور المئات من أهالي مركزي البدرشين والحوامدية.

حضر المؤتمر حاتم الدالي، عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور شريف عشري، منسق عام الحملة بالجيزة، وأعضاء الحملة بالجيزة، والمستشار عصام مرزوق، مسؤول الشئون القانونية بشركة بتروتريد.

وقال تامر كاسب، القيادي في الحملة: "من واجبنا تجاه مصر، الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي"، مضيفًا: "نعلن كامل دعمنا لمسيرة التقدم الملموسة على أرض الواقع، وجيشنا وشرطتنا في مواجهة العنف والإرهاب، من أجل مصر".

من جانبه، أشار الدالي، إلى أن إقامة مثل هذه المؤتمرات، تدل على وعي الشعب المصري ووقوفه إلى جانب الوطن في اللحظات الفارقة.