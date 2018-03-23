وزيرة السياحة تصدر 88 قرارًا وزاريًا بتخفيض ورفع جزاءات بعض الشركات

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، 88 قرارًا وزاريًا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية ورفع الجزاءات عن البعض الآخر.

وجاءت القرارات بناءً على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 291 لعام 2015 بشأن فحص التظلمات والالتماسات المقدمة من تلك الشركات، وبعد دراسة اللجنة لهذه التظلمات في ضوء المبررات والأسباب والمستجدات التي وردت بها.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، تأتي هذه القرارات انطلاقًا من الدور الرقابي لوزارة السياحة على هذه الشركات بما يحقق الصالح العام ويضمن نهضة القطاع السياحي ويؤدي إلى الدفع بعجلة التنمية السياحية للبلاد.