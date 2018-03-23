الرئيس السيسي: الإجراءات الاقتصادية الصعبة جزء من خطة تثبيت الدولة

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة كانت جزءًا من عملية تثبيت الدولة المصرية وتقوية أركانها.

وأضاف الرئيس، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية في سيناء، اليوم الجمعة: "كلنا بنعاني من الإجراءات الصعبة، لكن المعاناة دي لا تساوي شئيًا بجانب ضياع الدولة وانهيارها".

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قال فيها: "إحنا قادرين وهنكبر وهنغير بلدنا بفضل الله وبجهد المصريين".

وضرب الرئيس، المثل بجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة في الصبر، قائلًا: "الناس اللي هنا بتتحمل ليه وبترجع تاني ليه وبتطلع المهمة ليه، وهو عارف إنه ممكن يقابل ربنا ويستشهد، كل ده عشان فهمه ووعيه وإيمانه باللي بيعمله".​

وتفقد الرئيس، ومعه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، اليوم الجمعة.