بالزي العسكري.. السيسي يتناول الإفطار ويصلي الجمعة مع مقاتلي سيناء - صور

كتب- عمر مصطفى:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية بسيناء، اليوم الجمعة.

وحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، استمع القائد الأعلى إلى شرح من عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها، واطمأن على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية، وأثنى على الدور المهم والحيوي الذي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

والتقى الرئيس السيسي، بعناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهاب.

وأعرب القائد الأعلى عن اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني لمقاتلي القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأشاد بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر مؤكدا على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري، وأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد.

وأوضح الرئيس السيسي، ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعي والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم، قائلا: "إننا سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وأكد الرئيس السيسي، أن عملية التنمية في سيناء ستتحقق بمشيئة الله، والدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ275 مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.

واستمع القائد الأعلى إلى آراء واستفسارات المقاتلين، وأكد على أن الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصري والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون للبناء وجني الثمار.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها، مشددا على أنه لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم، وجهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر للمقاتلين الأبطال على ما يبذلونه من أعمال جليلة، تستهدف الحفاظ على أمن مصر وشعبها وصون مقدسات الوطن.

وتناول القائد الأعلى وجبة الإفطار مع أبنائه من مقاتلي سيناء المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018"، وأدى صلاة الجمعة معهم.