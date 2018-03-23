عبدالعال يقترح إنشاء لجنة لتعديل النظام الأساسي للبرلمان الدولي

كتب- أحمد علي:

اقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إنشاء لجنة فرعية بالاتحاد البرلماني الدولي لدراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للائحة الاتحاد، فيما يتعلق بصلاحيات رئيس المنظمة ومواردها المالية والبشرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالعال أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة لليوم الثاني في مدينة جنيف السويسرية، كممثل للمجموعة العربية وبالنيابة عن مصر.

وقال عبد العال: "اقترحت بعض التغييرات في التعديلات المقترحة، كما فعل العديد من الأعضاء الآخرين في مقترحاتهم أو تعليقاتهم"، مضيفا :"إن تعليقاتنا لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى الوقوف أمام إصلاح منظمتنا؛ وإنما تنبع من إيماننا بضرورة التأني في التغيير لجني ثماره".

وتابع: "دعت كل التعليقات الواردة من مختلف الأعضاء إلى إتاحة وقت كاف للنظر في التعديلات وإجراء مناقشات مستفيضة مع المجموعات الجغرافية السياسية في ضوء التداعيات المتشعبة لاقتراحاتكم، بل إن هناك أعضاء مثل بلجيكا وسويسرا اقترحوا تأجيل مناقشة هذا البند في هذه الجمعية، نظرًا إلى أهميته".

وتابع رئيس مجلس النواب: "أعلم أن اللجنة التنفيذية لها الحق في تشكيل لجنة فرعية وفقا للسوابق وأن هذا الامتياز مخول أيضا للمجلس الحاكم طبقًا للمادة 21 من النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي التي تنص على مهام المجلس الحاكم، ومنها أن يضطلع المجلس الحاكم بمهام تشكيل لجان خاصة وفرق عمل خاصة لمساعدته في أداء مهامه، على أن يُراعى عند تشكيلها التوازن الجغرافي السياسي، والتوازن الجغرافي (الإقليمي ودون الإقليمي)، والتوازن بين الجنسين".

ونوه عبدالعال إلى أنه من هذا المنطلق، اقترح أن توجه اللجنة التنفيذية توصية موحدة إلى المجلس الحاكم بإنشاء لجنة فرعية خاصة، لافتا إلى أن وجود موقف موحد للجنة التنفيذية سيبدد شواغل الأعضاء ويوجه رسالة قوية بالوحدة؛ كما ستكون أفضل بداية لفترة رئاسة الاتحاد تحت قيادة جابريلا كويفلس بارون، وكذلك لتفادي أي انقسام بين الأعضاء والمجموعات الجغرافية السياسية.

وأعرب عبدالعال عن دعمه الكامل للجهود المبذولة من جانب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز مكانة الاتحاد وحضوره وأهميته.