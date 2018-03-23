"محلب" يطالب بإعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم في منطقة البورصة

القاهرة - مصراوي:

ناشد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الهيئة الوطنية للإعلام، للتفكير بجدية في السماح بإعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم، المتواجد بمنطقة "البورصة" بوسط القاهرة.

ووفقًا لاجتماع اللجنة، الأربعاء الماضي، يجري التنسيق لاجتماع بين محلب والأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمناقشة إمكانية إعادة استخدام المبنى بشكل فعال، بما يتوافق مع أهميته التاريخية، وخطة اللجنة في تطوير القاهرة التراثية.

وحسب بيان، اليوم الجمعة، تشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.​