​الصحة: ضبط 5 آلاف عبوة دوائية مهربة ومغشوشة في 3 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، الجمعة، ضبط 5142 عبوة دوائية مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة، ضمن حملة مكبرة شنتها على المؤسسات الصيدلية والمخازن بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا، خلال الفترة من 8 إلى 20 مارس الجاري، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه تم ضبط صيدلية بشارع جامعة الدول العربية - المهندسين تحتوى على (100) عبوة من الأدوية المهربة والغيرمسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 3941 جنح قسم شرطة الدقي لسنة 2018 للعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.

وأضافت "زيادة" أنه جرى ضبط صيدلية بالقاهرة الجديدة بها 140 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2332 جنح قسم شرطة أول القاهرة الجديدة لسنة 2018 والعرض على النيابة، وضبط صيدلية بحلمية الزيتون بها 200 عبوة من الأدوية المهربة وعلى الفور، وتحرير محضر بالواقعة رقم 2378 جنح قسم شرطة الزيتون لسنة 2018 والعرض على النيابة.

وبدوره قال الدكور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن جرى ضبط صيدلية بمنطقة مصر الجديدة تحتوي على "375" عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر حيث حرر محضر بالواقعة برقم 2640 جنح قسم شرطة مصر الجديدة لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة، لافتاً الى ضبط صيدلية بالمعادى بها (157) عبوة من الأدوية المهربة والغيرمسجلة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 88 جنح المعادى أمن دولة طوارىء لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الحملة شملت ضبط مكان غير مرخص بمنطقة البساتين يحتوى على 170 عبوة من أدوية تخسيس ومكملات غذائية وأحماض أمينية وفيتامينات مهربة وغيرمسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 833 جنح قسم شرطة البساتين لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة .

وأضاف أن السلطات ضبطت مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمساكن شيراتون، محافظة القاهرة، به 4000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وحُرر محضر بالواقعة قيد برقم 151 جنح قسم شرطة النزهة لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة.

ولفت " مجاهد" إلى ضبط مكان غير مرخص بقرية أطنية بمركز مغاغة به كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وألبان خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها بالصيدليات، وتم تشميعه وتحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8286 لسنة 2018 جنح مركز المنيا والعرض على النيابة العامة، فيما ضبطت الحملة مكانًا آخر غير مرخص بقرية بني خالد، بمحافظة المنيا، به كميات من الأدوية المختلفة بدون فواتير ومجهولة المصدر، حيث تم "تشميع" المكان وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 8287 لسنة 2018 جنح مركز المنيا والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.

وفى سياق آخر، مر التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، على عيادة بميدان الفلكي بالقاهرة وذلك بناءً على شكوى تفيد قيام العيادة بعمل بعض التركيبات لعلاج حساسية الصدر عند الأطفال بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وذكر مجاهد أنه بمداهمة العيادة تم ضبط "25" فيال يحتوى على سائل شفاف غير معلوم مكوناته، وعدد من الأغطية المطاطية والألومنيوم لغلق الفيال، وجهاز كبسلة للفيال بعد التعقيم اليدوي، بالإضافة إلى أن هذا الفيال يتم حقنه للمرضى داخل العيادة وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تسجيله بوزارة الصحة وعليه تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 2027 جنح قسم شرطة عابدين لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة .

وأكد "مجاهد"، حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصرى وضبط سوق الدواء من أي تجاوزات تهدف الاضرار بالمواطن والصالح العام وذلك من خلال مكافحة الأدوية المغشوشة والمهربةو الغير مسجلة بوزارة الصحة، حيث يتم تكثيف مرور التفتيش الصيدلي على جميع المحافظات لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.