بـ"أفارول" القائد الأعلى.. 3 زيارات من السيسي إلى أرض المعركة

كتب- عمر مصطفى:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إحدى القواعد الجوية في سيناء؛ تزامنًا مع استمرار القوات المسلحة والشرطة في تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" التي بدأت في فبراير الماضي.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز المناسبات التي زار فيها الرئيس السيسي- القائد الأعلى للقوات المسلحة- سيناء منذ توليه رئاسة الجمهورية من 4 سنوات.

مطار سيناء

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إحدى القواعد الجوية في مطار سيناء، وقال: "سنحتفل قريبًا في سيناء بالانتصار على خوارج العصر".

وأكد الرئيس، خلال زيارته أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

شرق القناة

في 25 فبراير الماضي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مرتديا الزِّي العسكري بحضور رئيس الوزراء وعدد من القادة العسكريين.

وقال إن افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يأتي في إطار التطوير والتحديث الشامل لقدرات القوات المسلحة، بما يمكنها من مواصلة دورها المقدس في حماية الوطن بأعلى درجات الكفاءة.

شمال سيناء

في 4 يوليو 2015، زار الرئيس السيسي عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء؛ بعد الهجمات التي شنتها جماعة "ولاية سيناء" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، على نقاط أمنية، وتبتعها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 100 من عناصر الجماعة و17 عسكريا -حسب ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة.