غدًا.. وزير الأوقاف يناقش الاستعداد لشهر رمضان

القاهرة - أ ش أ:

يستعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماع طاريء بجميع قيادات الوزارة غدا السبت عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الاستعداد المبكر لشهر رمضان وإقامة الملتقيات الرمضانية وفِي مقدمتها ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وحسب بيان، اليوم الجمعة، يناقش الوزير في الاجتماع عددا من الملفات والقضايا الدعوية والإدارية منها خطة الوزارة في مجال البر، ودعم علاج العاملين من أبناء الوزارة من مرضى فيروس سي والأورام، ودراسة آلية عمل شهادة أمان للراغبين من صغار الإداريين والعمالة المهنية والخدمات المعاونة من أبناء الوزارة في صورة قرض حسن يتم سداده على أقساط دون أية فوائد أو مصروفات إدارية.

ويشهد الاجتماع، بحث الاستعداد لمشروع صكوك الأضاحي وشنطة رمضان، حيث توفر الوزارة 2000 طن سلع غذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة توزع قبيل بداية الشهر الكريم، وآلية اختيار المتقدمين للحج من أبناء الوزارة للعام الحالي، وتفعيل دور الواعظات، وخطة الوزارة في التوعية بأهمية ترشيد المياه بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري، وعدد من القضايا والملفات الأخرى.