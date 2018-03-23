الري: تنفيذ 11 مأخذًا للمياه في "رابعة وبئر العبد" بشمال سيناء

القاهرة - أ ش أ:

أعلن المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، أن أعمال التنمية تُجرى على قدم وساق بالتزامن مع الإجراءات الأمنية للدولة في مكافحة الإرهاب، وأنه على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بسيناء إلا أن العمل جار بمشروع تنمية شمال سيناء رغم تلك الصعوبات ويجري حاليا العمل في تنفيذ 11 مأخذا بمنطقتي رابعة وبئر العبد، بتكلفة 937 مليون جنيه.

وقال دعبس - في بيان للوزارة اليوم الجمعة - إن القطاع انتهى من تنفيذ 12 مأخذا بزمام 416 ألفا و66 فدانا بمنطقتي رابعة وبئر العبد، باستثمارات 307 ملايين جنيه.

وأضاف، أن صدور القرار الجمهوري رقم ( 107 ) لسنة 2018 برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية والذي أناط باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضي مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لمخططات الدولة، وسيكون له أثر إيجابي كبير خاصة في تنمية سيناء.

ونوه دعبس، إلى أنه في إطار الحفاظ على المنشآت الحكومية وتأمينها، ينفذ القطاع عمليات لتعلية الأسوار وتركيب كاميرات المراقبة وإنشاء المخازن للحفاظ على المهمات، كما يطرح القطاع حاليا مجموعة من العقود منها عقود التطهيرات للمجاري المائية الرئيسية وفروعها والمصارف واستكمال إنشاء القرى بمنطقة جنوب القنطرة شرق

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان علي مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التي تولت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه، وقد بلغت نسبة ما تم تنفيذه بالمشروع 92.55 %.