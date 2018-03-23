وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل وصولها إلى مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

شهدت طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم اليوم الجمعة، وفاة راكبة سودانية الجنسية إثر تعرضها لوعكة صحية، أثناء تحليق الطائرة في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وجرى إنزال الجثمان ونقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة "تاركو" السودانية، رحلة 112 القادمة من الخرطوم، يطلب تجهيز سيارة إسعاف لنقل جثمان الراكبة "أنعام .ع.ح 46 عاما"، سودانية الجنسية إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة.

وأضافت المصادر، أن السلطات جهزت سيارة إسعاف بأرض المهبط على موقع 32، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار ، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف؛ لنقل الراكبة إلى مستشفى هليوبوليس وإبلاغ السفارة وأسرتها.