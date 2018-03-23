طب عين شمس تتوصل لأحدث علاجات الأسنان

القاهرة - (أ ش أ):

ناقشت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس رسالة ماجستير مقدمة من الطبيبة "سلمى جمال عبد العزيز" حول أحدث علاجات الأسنان بواسطة قياس مستويات الفوسفاتيز القلوية (BMO2) بعد استخدام أغشية الكولاجين المثقوبة ونانو هيدروكسيباتيت في علاج العيوب تحت العظمية.

ضمت لجنة الإشراف على رسالة الماجستير في عضويتها، الدكتور أحمد يوسف محمد جمال، الأستاذ بقسم طب الفم علاج اللثة والتشخيص، والأستاذ الدكتور فاطمة حامد محمد الدمرداش.

كما ضمت اللجنة المناقشة لرسالة الماجستير الدكتور محمد شرين حسن إبراهيم، الأستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص جامعة القاهرة، والدكتور نيفين حسن خير الدين، الأستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة، والدكتور أحمد يوسف محمد جمال الأستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص جامعة عين شمس.

وقبلت اللجنة الرسالة المقدمة من الطبيبة سلمى جمال عبد العزيز وأوصت بطباعتها على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.