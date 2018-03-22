​توفيق عكاشة: عودة "الفراعين" اقتربت.. واليوم آخر ظهور على "يوتيوب"

كتب- مصطفى علي:

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، اقتراب عودة البث لقناة الفراعين، مؤكدًا أن مفاوضات ستجرى مع مدينة الإنتاج الإعلامي الإثنين المقبل لحل مشكلة ديون القناة.

وذكر عكاشة في بيان نشره حساب القناة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن لن يقوم بتسجيل حلقات وفيديوهات مرة أخرى عبر برنامج "يوتيوب"، لافتًا إلى أن حلقة اليوم هي الأخيرة له على "يوتيوب" على أن يظهر في الحلقة المقبلة بعد عودة بث القناة.

وأوضح أن فريق العمل بالقناة يجتمع باستمرار لبلورة الشكل العام لانطلاق القناة مجددًا.

من جانبه، قال إبراهيم نجل توفيق عكاشة، إن المفاوضات مع مدينة الإنتاج الإعلامي ستبدأ يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى أن هناك مبلغًا ماديا للشركة المصرية الأقمار الصناعية يتم التفاوض عليه.

ولفت إلى أن العمل يجري على قدم وساق من أجل سرعة إنطلاق القناة التي ستلعب دورًا هامًا في الحياة العامة على المستوى المصري والعربي خلال المرحلة القادمة.

​