مسئولون: المواطنون استجابوا لدعوات ترشيد المياه.. وحملات التوعية مستمرة

كتب- عمر مصطفى:

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار حملات التوعية لترشيد مياه الشرب، من خلال إدارات التوعية بعد النجاح للحملة القومية والاستجابة الكبيرة من المواطنين بعد شعورهم بأهمية الحفاظ على المياه.

جاء ذلك خلال حضور الحفل الختامي للأسبوع القومي للترشيد مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمشاركة كبيرة من 6 وزارات والأزهر الشريف والكنيسة بعد عقد العديد من الندوات بالمساجد والكنائس وقصور الثقافة و مراكز الشباب وعقد ورش عمل تعليم أعمال السباكة والصيانة والتواصل مع الجماهير للتعريف بالوسائل الحديثة لقطع الغيار الموفرة للاستهلاك .

وكرم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، فريق كرة القدم الفائز على هامش المسابقة الرياضية التي نظمتها الشركة خلال الحملة القومية لترشيد المياه بالإضافة لتكريم الهيئات المشاركة والعاملين بقطاع الأعلام والتوعية بالشركة.

وتفقد الشيمي، معرض لأعمال الطلاب لأنشطة الحملة وعرض التنورة والحفل الختامي والعرض المسرحي بقصر ثقافة روض الفرج، مطالبًا إدارة التوعية بالاستمرار فى دعم ترشيد المياه والتوسع فى وسائل التوعية والتواصل مع المواطنين من أجل تحقيق أفضل نجاح للحملة والقضاء على الفاقد بشكل كبير.

وقال الشيمي، إن حملات التوعية والبرامج لن تتوقف في ظل الفقر المائى الكبير الذي يهدد العديد من دول العالم ويجب على المواطنين توفير كل نقطة مياه للأجيال القادمة.

وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة صرف صحى القاهرة، إنه تابع من خلال إدارة التوعية بالشركة كل أعمال أسبوع التوعية من أجل ضمان نجاحه والتوعية ليست بترشيد المياه فقط وإنما بالحفاظ على مرفق الصرف الصحى والتعامل معه بطريقة حضارية حتى لا يتأثر ويتعرض إلى الانسداد بسبب الإهمال والسلوكيات الخاطئة.

وأشار بدوي إلى أن الشركة قامت بتوزيع العديد من الإرشادات المناسبة للتعريف بأهمية الصرف الصحى وكيفية التعامل مع الأشياء التى تلقى فى الصرف الصحى بالإضافة الى المشاركة مع شركة مياه القاهرة من خلال توفير سيارات تحمل إرشادات للتعريف بالحملة والرد على شكاوى المواطنين.

وأكد، أن نجاح أسبوع ترشيد المياه "نقطه بتفرق" يعود إلى تكاتف وتضافر كل الجهات المعنية والمواطن واستطاع الملتقى الذي تم تنظيمه من ١٦ إلى ٢٢مارس الجاري أن يصل إلى أكثر من 50 ألف مواطن بالقاهرة، ما يعكس نجاح التجربة وأهمية تكرارها ويجب أن يصل الوعي المائي للجميع والحفاظ على المياه هو الحفاظ على الحياة.