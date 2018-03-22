اللجنة المالية لأعضاء هيئة التدريس تناقش توظيف موارد الجامعات لتحسين المرتبات

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور عبد الباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة المجلس الأعلي للجامعات لتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، تعمل اللجنة علي إعادة تنظيم الموارد الحالية للجامعات وتحسينها وتنميتها لتكون الجزء الأساسى فى تمويل جدول المرتبات الجديد المقترح من اعضاء اللجنة.

وأضاف صديق، في تصريح لمصراوي، هناك عدد من المقتراحات تقدم بها السادة أعضاء هيئة التدريس للجنة، وجاري الإطلاع عليها ومناقشتها، وذلك لإنهاء معاناة أعضاء هيئة التدريس فى الصرف على أبحاثهم العلمية، وأسرهم فى ظل المرتبات المتدنية والتى تم تثبيتها بدون اى زيادات منذ 2015 ولم يرد عليها تعديلات فى ظل ارتفاع الأسعار.

وتابع صديق، وقد تم اجتماع اللجنة لثلاث مرات حتى الآن وتواصل اجتماعتها أسبوعيا حتى انتهاء مناقشة جميع المقترحات ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى لوضع هذه المقترحات حيز التنفيذ مع التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لسرعة تنفيذها.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قرر فى 26 مارس الماضي، تشكيل لجنة مختصة بدراسة تحسين الأحوال المالية لأعضاء هيئة التدريس، حيث تقوم اللجنة بفحص المقترحات الواردة إليها، على أن تقدم تقريراً يتضمن المقترحات النهائية بهذا الشأن.