وزير النقل يعلن شراء 200 جرار سكة حديد جديد

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية في ورش عمرات وصيانة الجرارات "ايرماس" الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية لمتابعة إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها فى التشغيل، وكان في استقباله، المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس مصطفى رشاد رئيس الشركة.

وفي بداية الجولة، وحسب بيان، شاهد الوزير ‘دخال الجرار رقم ١٩٠ ٣ "هنشل إلماني" للخدمة والذي كان متوقفا منذ عدة سنوات، وذلك بعد إعادة تأهيله ضمن خطة السكك الحديدية لإعادة تأهيل ٢٠ جرار "هنشل ألماني" متوقفين عن العمل منذ عدة سنوات، بناءً على تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتوفير قطع الغيار لسرعة إصلاح الجرارات حيث جرى توفير ٢٠ محرك و١٢٠ موتور لإعادة تأهيل هذه الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية.

وأكد الوزير أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، تتحرك في اتجاهين فيما يخص زيادة عدد الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 200 جرار جديدة وإعادة تأهيل 140 جرار المتوقفة منذ عدة سنوات، وتوفير قطع الغيار اللازمة في ورش التبين و "ايرماس"، وغيرها من ورش السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه في خلال الـ٤٥ يوماً الأخيرة تم أعادة تأهيل عدد 16 جراراً بواقع 6 جرارات GE و٥ جرارات "هنشل ألماني" و 5 جرارات EMD.

كما تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاجية، وأوضح وزير النقل أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد التام من سلامته الفنية، وأن الوزارة اتخذت ‘جراءات سريعة لتوفير قطع الغيار المطلوبة بشكل فوري وعاجل ومستمر.

جدير بالذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع انواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل ١٨ عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة، ويبلغ عدد العاملين في الشركة ٢٠٠٠ عامل وفني ومهندس.​