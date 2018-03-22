شكاوى أولياء الأمور في أسبوع: مدرسة آيلة للسقوط وأخرى مكتظة بالطلاب

كتبت- ياسمين محمد:

حصرت صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس، خلال الأسبوع المنقضي، لإلقاء الضوء عليها وحلها من قبل المسؤولين.

وتلقي الاتحاد شكوى من هويدا حجازي، عضو اتحاد أمهات مصر بالهرم، قدمها لها أولياء أمور مدرسة السمان بنات المشتركة بالهرم، تتضمن سوء حالة المدرسة بسبب عدم إجراء أي أعمال صيانة منذ إنشاء المدرسة، قائلين: "منذ انشاءها لم يتم أعمال صيانه، وعرضنا المساعدة فى الصيانة على نفقتنا الخاصة ولكن إدارة الهرم التعليميه تجاهلت".

وأكد أولياء الأمور في شكواهم المصورة، أن المدرسة بها شروخ وآيلة للسقوط، وأسقف فصولها خشبية، مشيرين إلى انهم توجهوا للمطالبة بصيانة المدرسة، وكان رد مديرة الإدارة التعليمية: "صاحب الأرض رافع قضية وعايزها، ولو اتعملها صيانة هيبقى إهدار للمال العام"، وتابع أولياء الأمور: "اقترحنا إجراء الصيانة على نفقتنا الخاصة لتجنب أي ضرر على الطلاب ولكن المديرية رفضت".

وطالب بعض أولياء أمور مدرسة أبو الهول الإبتدائية المشتركة، بإنشاء مبني آخر إضافي للمدرسة لوجود ٣٠٠ طالب في ٦ فصول فقط، رغم أن مساحة المدرسة كبيرة، مطالبين ببناء مبنى آخر لاستيعاب الطلاب، مشيرين إلي أنهم عندما اقترحوا بناء مبني جديد، كان رد مديرية التربية والتعليم بالجيزة:"المدرسة ممنوع الحفر بها لأن هيئة الآثار مانعة ده"، رغم أنه تم الحفر فى المسجد المجاور لها وإنشاء دار مناسبات، وكذلك بناء فندق فى نفس المنطقة، فلماذا لا يتم بناء مبني إضافي جديد للمدرسة تحت إشراف هيئة الآثار.

وتلقي الاتحاد شكوى أخرى من بعض أولياء الأمور بقرية كفر غنام بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، حيث يوجد بها مجمع مدارس إعدادي ثانوي مهني فصل واحد، وكل هذه المدارس داخل مكان واحد ودورة مياة واحدة، مما يجعل السيطرة على الطلاب صعبة للغاية وسبيل للتنصل من المسئولية عند حدوث أي خطأ، مطالبين بحل هذة المشكلة عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

وطالبت عبير أحمد، وزارة التعليم والمسئولين بالنظر في الشكاوي والتأكد منها والعمل علي حلها.