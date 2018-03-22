ضبط 8 ركاب حاولوا تهريب "حصان البحر" إلى الصين

كتب- طه عبيد:

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، من ضبط ٨ ركاب مسافرين على الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض، ومعهم كمية كبيرة من "فرس البحر" بغرض تهريبها إلى الصين عبر السعودية وبيعها وتحقيق مكاسب مادية كبيرة .

واشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب بوجود أجسام معتمة داخل حقائب ٨ ركاب مصريين الجنسية، وبالتحقيق معهم بمعرفة العميد حسام حلو الدين، مدير التأمين، تبين أنهم مسافرين إلى مدينة جوانزو بالصين "ترانزيت" الرياض، وبفتح حقائبهم وتفتيشها عثر بداخلها على كميات مختلفة من فرس النهر.

وقرر اللواء طه بيومي، مدير أمن مطار القاهرة الدولي بعرض المضبوطات على طبيب الحياة البرية بالمطار، والذي أفاد أن المضبوطات مدرجة باتفاقية سايتس الدولية، والتى تمنع الاتجار أو التعامل بها طبقا لقانون البيئة.

وأمر اللواء محمود الديب، مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بإلغاء سفر الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.