لهذه الأسباب.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنين ولدا في ليبيا

القاهرة- أ ش أ:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين من مواليد ليبيا.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، فإن إسقاط الجنسية عن المواطنين جاء بسبب إقامتهما العادية خارج البلاد، وانضمامها إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة.