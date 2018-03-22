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استخراج 64 وثيقة أمان مجانية للمرأة المعيلة بالعريش هدية من المجلس القومى للمرأة

12:16 م الخميس 22 مارس 2018
استخراج 64 وثيقة أمان مجانية للمرأة المعيلة بالعريش هدية من المجلس القومى للمرأة

العريش- أ ش أ:
في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة المصرية ، أهدي المجلس القومي للمرأة 64 وثيقة أمان للمرأة السيناوية ، وذلك وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس.

وقالت السيدة حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء - في احتفال أقيم مساء أمس الأربعاء بهذه المناسبة - "إن هذه الوثائق منحت مجانا للمرأة المعيلة بشمال سيناء " ، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ضمن 750 وثيقة وافقت رئيس المجلس على توزيعها على المرأة السيناوية كهدية من الدولة للمرأة المعيلة بمناسبة احتفال المرأة المصرية بعيدها الوطنى.

وأوضحت أنه سيتم توزيع باقى الوثائق على سيدات قرية الروضة مركز بئر العبد وعدد من السيدات المعيلات على مستوى المحافظة".
وكان المجلس القومي للمرأة قد قرر مؤخرا منح المرأة السيناوية 750 وثيقة أمان مجانية تقديرا لدورها ودعما لها اقتصاديا باعتبارها من الفئات الهامة في المجتمع.

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وثيقة أمان المرأة المعيلة العريش القومي للمرأة

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