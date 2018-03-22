 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ريهام سعيد شعب ورئيس انتخابات الرئاسة عيد الأم العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

قناة الحدث تبدأ التحقيق مع أحمد سعيد اليوم لإساءته لبعض الشخصيات

09:01 ص الخميس 22 مارس 2018
قناة الحدث تبدأ التحقيق مع أحمد سعيد اليوم لإساءته لبعض الشخصيات

أحمد سعيد

كتب مصطفى على

تبدأ قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، التحقيق مع أحمد سعيد، مقدم برنامج "كلام في الكورة"، وذلك بمقر قناة الحدث اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامى، بشأن ما بدر منه من إساءات لبعض الشخصيات الإعلامية وعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى.

وكانت قناة الحدث اليوم، قررت أمس الأربعاء، إيقاف المذيع أحمد سعيد، مقدم برنامج كلام في الكورة، وإحالته للتحقيق لعدم التزامه بسياسة القناة وخروجه عن آداب المهنة، نظرا لما بدر منه الإساءة لبعض الشخصيات على الهواء دون الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى.

والجدير بالذكر أن أحمد سعيد داوم طوال الفترة الماضية على الإساءة لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في أغلب حلقاته.

 

قناة الحدث اليوم أحمد سعيد برنامج كلام في الكورة

الخبر التالى:

هبوط اضطراري لطائرة مصرية بالمطار لوفاة راكبة المانية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان