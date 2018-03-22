قناة الحدث تبدأ التحقيق مع أحمد سعيد اليوم لإساءته لبعض الشخصيات

كتب مصطفى على

تبدأ قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، التحقيق مع أحمد سعيد، مقدم برنامج "كلام في الكورة"، وذلك بمقر قناة الحدث اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامى، بشأن ما بدر منه من إساءات لبعض الشخصيات الإعلامية وعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى.

وكانت قناة الحدث اليوم، قررت أمس الأربعاء، إيقاف المذيع أحمد سعيد، مقدم برنامج كلام في الكورة، وإحالته للتحقيق لعدم التزامه بسياسة القناة وخروجه عن آداب المهنة، نظرا لما بدر منه الإساءة لبعض الشخصيات على الهواء دون الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى.

والجدير بالذكر أن أحمد سعيد داوم طوال الفترة الماضية على الإساءة لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في أغلب حلقاته.