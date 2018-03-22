هبوط اضطراري لطائرة مصرية بالمطار لوفاة راكبة المانية

كتب – طه عبيد



اضطرت طائرة مصرية للهبوط إضطراريا بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس , اثناء رحلتها من مدينة الغردقة الي ألمانيا ، لإنزال راكبة ألمانية لفظت أنفاسها الأخيرة فوق السحاب فور إقلاع الطائرة من الغردقة بعد اصابتها بوعكة صحية مفاجئة ، وتم أنزال الجثمان واعداده للدفن .



تلقي برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد رحلة فلاي ايجيبت رقم 3009 المتجهة من مطار الغردقة في طريقها الي ألمانيا وعلي متنها 172 راكبا، يطلب السماح بالهبوط إضطراريا لإنزال جثمان راكبة ألمانية لفظت أنفاسها الأخيرة .



تم السماح للطائرة بالهبوط في موقع 29، وتوقيع الكشف الطبي علي الطائرة تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، ونقل جثمان الراكبة بمرافقة زوجها بواسطة احدي سيارات الإسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف المطار، للإعداده للدفن.