بعد تكريمها في حفل جامعة القاهرة.. غادة والي: عيد الأم أصبح احتفالاً رئاسياً

كتب- محمد قاسم:

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم والأعرق والأعظم في مصر، مضيفةً أن مناسبة عيد الأم هي مناسبة سعيدة، حيث تعتز مصر بعيد الأم، الذي أصبح له احتفالاً رئاسياً لتكريم المرأة علي كافة الأصعدة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي - خلال الحفل التي نظمته اليوم جامعة القاهرة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية-، إن أي نجاح للوزارة هو شراكة بين جميع العاملين والمؤسسات الأخري في الدولة، ومنها المؤسسات الأهلية، مثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة أهدي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

وأشارت إلى أن دور تلك المؤسسات، وغيرها في النهوض بالقري بمحافظات الجمهورية من خلال المشروعات الصغيرة، التي تتيح المزيد من فرص العمل وزيادة دخل الأسرة والعمل التنموي.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تكريم جامعة القاهرة، لبعض النماذج المشرفة، ومن بينها الدكتورة غادة والى باعتبارها شخصية عامة لها بصمات بارزة في حياة المرأة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب دورها في الاهتمام بالمرأة المعيلة التي تمثل نموذجاً للمرأة المجاهدة والمناضلة التي تباعدت بها الأقدار، وشاءت الظروف الصعبة أن تعيل أسرتها وتقوم بها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تكرم، في الاحتفالية، الوزيرة نجلاء الأهواني أستاذة الاقتصاد بالجامعة لدورها الفاعل في العمل التطوعي، والدكتورة أميرة حلمي مطر رائدة الدراسات الفلسفية في العالم العربي.

وشارك في الحفل الدكتور صلاح الدين الجعفراوي ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وخالد بن زايد عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ونزيه حمد رئيس جمعية أهدي، والدكتور مصطفي السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الخيرية، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي، إلى جانب الأمهات المثاليات من مصر والدول العربية وأسرهم، وعدداً من الأساتذة والطلاب.

وشهد المهرجان الدولي الخامس للأم المثالية، تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوي مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الأمهات المثاليات من جامعة القاهرة.. وشهدت الاحتفالية بعض العروض الفنية التي تفاعل معها الحضور.