"احمِي نفسِك من التحرش".. تدريبات قتالية لطالبات جامعة القاهرة -فيديو وصور

كتب- محمد قاسم:

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، الأربعاء، فعالية للتوعية من كليات الحقوق والتجارة والزراعة والإعلام والعلوم في ساحة الحرم الجامعة.

وبدأت الفعالية بمسيرة توعية للطالبات بالجامعة بمشاركة فريق الوحدة، والدكتورة غادة علي، نائب رئيس الوحدة، والدكتور عبدالمنعم زمزم، ومنسق الوحدة بالكليات، والدكتور على الهوارى، و د. هبة سليمان منسقي كلية الحقوق، والدكتور ياسمين إمام منسقة كلية الزراعة، والدكتور أحمد الشيمي، والدكتورة رحمة الشيمى منسقي كلية دارالعلوم وطلاب فريق الوحدة.

كما تضمنت الفعالية عرضا مسرحيا صامتا عن العنف ضد المرأة والقيود المجتمعية، واستعراضا رياضيا للدفاع عن النفس ضد العنف لطالبات الوحدة ومواهب غنائية من تأليف وغناء طلاب الوحدة لمناهضة العنف والتمييز بين الجنسين.

وشهدت الفعالية أيضًا معرضًا للصور عبر عن العنف والتمييز المجتمعي وقوافل توعية حوارية مع طلاب الحرم الجامعي.