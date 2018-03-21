بالصور- مهرجان دولي للأم المثالية في جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة القاهرة، الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية، المهرجان الدولي الخامس للأم المثالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وخالد بن زايد عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية، ونزيه حمد رئيس جمعية أهدي، والدكتور مصفي السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الخيرية، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي، الي جانب الأمهات المثاليات من مصر والدول العربية وأسرهم، وعدداً من الأساتذة والطلاب.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن يوم 21 مارس من كل عام، أصبح علامة في تاريخ مصر والعالم العربي، وفي قلوبنا، حيث نتذكر أمهاتنا وكل امرأة لها بصمة في حياتنا، سواء علي المستوي الشخصي او المؤسسي والمهني.

وأشار إلى أن احتفالية الأم المثالية، هي نموذج للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتكريم الأم، مقدماً التحية والتقدير لكل أم وكل امرأة في مصر والعالم العربي، لتميزها وتفانيها في خدمة أوطانها.