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​والدة مريم "ضحية لندن" تطالب السيسي بالتدخل: "أتعرض للمساومة" -فيديو

09:41 م الأربعاء 21 مارس 2018
​والدة مريم "ضحية لندن" تطالب السيسي بالتدخل: "أتعرض للمساومة" -فيديو

مريم عبد السلام

كتبت- سحر عزام:

ناشدت نسرين أبو العنين، والدة الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لنقل جثمان ابنتها إلى القاهرة بعد وفاتها متأثرة بإصابتها جراء الاعتداء عليها في لندن.

وقالت أبوالعنين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، إن "تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عن حادث ابنتها خاطئة وتسببت في إهدار حقها بالإشارة لعدم وجود عنصرية في الحادث، ووقوعه نتيجة خلاف بين مريم وزميلاتها".

وأضافت: "أتعرض لمحاولة مساومة من السلطات البريطانية، إما بالتنازل عن القضية وحق ابنتي والحصول على الجثمان أو تركها في المشرحة 12 أسبوعا أو استلام جثمان مريم دون أعضائه"، لافتة إلى عدم اعتقال السلطات أي فتاة من المتهمات بالاعتداء على ابنتها حتى الآن.

ولفتت إلى أن محاميًا يدعى أحمد حمزة يتحدث باسمنا، ويدلي بتصريحات مغلوطة عن القضية، مؤكدة أن عماد أبوحسين هو محامي أسرة مريم الوحيد.

وأضافت أن وفاة مريم جاءت بسبب العنصرية والإهمال الطبي في المستشفى، بعدم تلقيها الإسعافات الأولية وإخراجها بعد ذلك من العناية المركزة.

مريم عبد السلام السيسي لندن

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