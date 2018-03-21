"الإعلاميين" توقع بروتوكول للتدريب مع معهد الإذاعة والتليفزيون

كتب-مصطفى علي:

وقع حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين النقابة ومعهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام في مجال التدريب، وبموجب هذا الاتفاق يكون معهد الإذاعة والتليفزيون مرجعية تدريبية للنقابة في شتى مجالات العمل الإعلامي.

وقال الكنيسي، في تصريحات له، اليوم، إن هذا الاتفاق يُعد وسيلة من وسائل ضبط المشهد الإعلامي والارتقاء بالرسالة الإعلامية عبر تقديم خدمات التدريب و التأهيل للإعلاميين في شتى نواحي العمل الإعلامي وإطلاعهم على أحدث الوسائل التقنية في مجال الميديا، ويقدم المعهد التسهيلات اللازمة لأعضاء النقابة في شعبها المختلفة للحصول على دورات تدريبية متقدمة يحاضر فيها كبار اساتذة الإعلام والإعلاميين في مصر والعالم العربي، كما يأتي في إطار استعداد النقابة لدعم أعضائها وتزويدهم بكافة المعارف والضوابط الخاصة بممارسة المهنة .

حضر توقيع البروتوكول حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ووقع عن الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، بحضور الإعلامي حمدي متولي عضو مجلس إدارة النقابة والإعلامي محمد صلاح مدير الإعلام والاتصال بالنقابة.