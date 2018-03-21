حملة "أنت الأمل" تستعرض إنجازات السيسي في 4 سنوات

كتب- إسلام ضيف:

استعرضت حملة "أنت الأمل" عددا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأها خلال فترة ولايته المنتهية، والتي ينتظرون استكمالها خلال فترة الولاية المقبلة.

وجاء على رأس هذه الإنجازات الشبكة القومية للطرق، إلى جانب عدد من المشروعات السكنية والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات في عدد من المناطق، ومشروعات الأمن الغذائي، وعلى رأسها الصوب الزراعية.

كما بثت الحملة جهود الرئيس السيسي في مشروعات الطاقة والغاز الطبيعي، ومشروعات الاستزراع السمكي، وجهود الرئيس في إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها السابقة وأكثر.​