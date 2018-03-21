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​"مصر للطيران": إلغاء الرحلة المتجهة إلى نيويورك غدًا

12:01 ص الأربعاء 21 مارس 2018
​"مصر للطيران": إلغاء الرحلة المتجهة إلى نيويورك غدًا

مصر للطيران

كتب - طه عبيد:

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، بأن الشركة قررت إلغاء رحلة غدًا الأربعاء رقم "MS985" المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، وعودتها رقم MS 986، بسبب العاصفه الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت الشركة، الركاب الحاجزين على الرحلة تعديل مواعيد حجوزاتهم من خلال بمركز الاتصالات التليفونية على رقم 1717، أو زيارة الموقع الإلكتروني "Egyptair.com" أو خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مصرللطيران تسير رحلة يوميا إلى نيويورك بطراز البوينج "b777-300ER".

مصرللطيران نيويورك مطار القاهرة الدولي

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