السيسي عن أبنائه: "مش عايزيني اخد قرارات صعبة علشان الناس متزعلش"

كتب- محمد قاسم:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض تفاصيل حياته الشخصية وموقف أبنائه خلال فترة رئاسته الأولى لمصر، قائلاً: "أبنائي مش عايزيني أخد قرارات صعبة، علشان الناس متزعلش".

وأضاف السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس": "اتمنى أن امتلك تريليون أو 2 تريليون دولار أبني بيهم بلدي"، فداعبته ساندر: "طيب وبالنسبة للأسرة"، فرد السيسي ضاحكاً: "هيعملوا بالفلوس دي كلها إيه؟!".

وسألته ساندرا عن تعامله مع أسرته وقضاء العطلات معهم، فقال: "لا.. بنتفسح بسيط".​