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السيسي عن أبنائه: "مش عايزيني اخد قرارات صعبة علشان الناس متزعلش"

09:43 م الثلاثاء 20 مارس 2018
السيسي عن أبنائه: "مش عايزيني اخد قرارات صعبة علشان الناس متزعلش"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد قاسم:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض تفاصيل حياته الشخصية وموقف أبنائه خلال فترة رئاسته الأولى لمصر، قائلاً: "أبنائي مش عايزيني أخد قرارات صعبة، علشان الناس متزعلش".

وأضاف السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس": "اتمنى أن امتلك تريليون أو 2 تريليون دولار أبني بيهم بلدي"، فداعبته ساندر: "طيب وبالنسبة للأسرة"، فرد السيسي ضاحكاً: "هيعملوا بالفلوس دي كلها إيه؟!".

وسألته ساندرا عن تعامله مع أسرته وقضاء العطلات معهم، فقال: "لا.. بنتفسح بسيط".​

شعب ورئيس السيسي ساندرا نشأت

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