السيسي عن أبنائه: "مش عايزيني اخد قرارات صعبة علشان الناس متزعلش"
كتب- محمد قاسم:
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض تفاصيل حياته الشخصية وموقف أبنائه خلال فترة رئاسته الأولى لمصر، قائلاً: "أبنائي مش عايزيني أخد قرارات صعبة، علشان الناس متزعلش".
وأضاف السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس": "اتمنى أن امتلك تريليون أو 2 تريليون دولار أبني بيهم بلدي"، فداعبته ساندر: "طيب وبالنسبة للأسرة"، فرد السيسي ضاحكاً: "هيعملوا بالفلوس دي كلها إيه؟!".
وسألته ساندرا عن تعامله مع أسرته وقضاء العطلات معهم، فقال: "لا.. بنتفسح بسيط".
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