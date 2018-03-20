السيسي يحكي أسرار وحكايات في 60 دقيقة مع "شعب ورئيس" - (تغطية خاصة)

كتب- قطاع الأخبار:

بهيئة لم يعتدها المصريين، متخليا عن بذلته الأنيقة، وأمام مخرجة تمارس دورها الإعلامي للمرة الأولى، وبخلفية زجاجية طلّت من خلفها أشجار القصر الرئاسي، وفي حوار حمل اسم "شعب ورئيس" تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدة 60 دقيقة، كاشفا عن أسرار وحكايات لأول مرة.

"حكايات السيسي وأسراره"، بدأت من حياته الشخصية وأسرته وعائلته وجذوره، مرورا بكواليس يومه قبل وبعد بيان الثالث من يوليو عام 2013، وامتدادً إلى أسرار الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، وشرح لأهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، وخطة الإصلاح الاقتصادي.

ويقدم مصراوي، تغطية خاصة لحوار الرئيس من خلال الروابط التالية: ​

السيسي يكشف عن دور مجموعته المعاونة: "اتصل بناس كتير.. والمسافة قريبة"

تعليق عمرو أديب عن تصوير حوار السيسي مع ساندرا نشأت -فيديو

رشا نبيل عن حوار السيسي: "متربي وابن طبقة متوسطة"

السيسي: لم يراودني أحلام اليقظة بتولي منصب الرئيس

السيسي عن أبنائه: "مش عايزيني اخد قرارات صعبة علشان الناس متزعلش"

السيسي يكشف عن سر "خاتم" لا يخلعه من يده - فيديو

السيسي منتقدًا الإعلاميين: "مينفعش حد يقعد يتكلم في التليفزيون 4 و 5 ساعات"

في حوار "شعب ورئيس".. السيسي يكشف عن أمنيته الوحيدة

السيسي يرد على عدم وجود منافسين في الانتخابات: "مش جاهزين"

السيسي: تطبيق برنامج إصلاح التعليم بداية العام المقبل ويستمر 14 عاما

السيسي يكشف حجم اقتصاد القوات المسلحة

السيسي يكشف سبب الأزمة الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسي: "مش مضايق أني مبتفسحش" - فيديو

"محدش لام نفسه".. السيسي يرد على تساؤلات وشكاوى المصريين في 10 نقاط

السيسي: نفسي يبقى معايا 2 تريليون دولار

السيسي عن علاقته بوالدته: "سيدة حكيمة وصفتني بالمخلص"

السيسي يكشف ما قصده من تصريحه بأنه لن يسمح بما حدث منذ 7 سنوات

ساندرا نشأت تفاجئ السيسي بمقاطع فيديو لشكاوى المصريين

السيسي: ماببقاش سعيد لما أشوف الشوارع فاضية وأنا معدي

السيسي: الناس بتتكلم زي ما هي عاوزة

بالفيديو- السيسي يحكي لأول مرة كواليس ليلة 3 يوليو والإطاحة بمرسي

السيسي يكشف لأول مرة عن رأيه في "عبدالناصر والسادات ومبارك"

السيسي: الانتخابات ستقطع الطريق أمام أحاديث المؤامرة

بالفيديو- السيسي يكشف عن الشخصية الأكثر تأثيراً في حياته

السيسي: الإخوان اصطدموا مع أنفسهم

بالفيديو- السيسي يحكي عن والدته ورغبته في الالتحاق بالجيش

السيسي: أتمنى أن يكتب التاريخ أنني حاولت حماية بلدي في ظروف صعبة

السيسي يكشف عن مادته الدراسية المفضلة.. فيديو