السيسي: الإخوان اصطدموا مع أنفسهم

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعبية، أو حب الذات، هي أن يجد الشخص المحبة في عيون كل الناس.

وأضاف السيسي، خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، بعنوان "شعب ورئيس"، الذي يعرض اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر لم يحدث نتيجة لتحركه للحصول على شعبية، لكنه نتيجة تحركه للحفاظ على الناس.

وتابع الرئيس: الناس اتحركت مرة يوم 30 يونيو، ومرة يوم 24 يوليو، وكان الهدف من هذا التفويض إعطاء رسالة للعالم كله أنه يوجد شعب في مصر لديه إرادة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجماعة التي كانت تحكم من قبل اصطدمت ليس مع الشعب ولكن مع أنفسهم، موضحا أن موضوع العقائد يرتبط عند الناس بدرجة فهمهم للدين واعتقادهم الداخلي.​