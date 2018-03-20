جامعة هليوبوليس توفد طلابًا للدراسة في "زويد" الهولندية

كتبت-داليا شبل:

قال الدكتور يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن الجامعة أوفدت 11 طالبا من طلاب كلية إدارة الأعمال والاقتصاد للدراسة بجامعة زويد الهولندية لإتمام فصل دراسي كامل لمدة 6 أشهر من فبراير إلى نهاية أغسطس.

وتابع هاشم، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام ورغبة الجامعة في تمكين طلابها من التعرف على المتغيّرات العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي وأبرز الأساليب التي تتبعها الجامعات الأجنبية ومن ثم اكتساب خبرات أكاديمية وثقافية متنوعة.

وأضاف هاشم، أن ذلك يأتي أيضًا، ضمن التبادل الطلابي في إطار برنامج إيراسموس بلس، وهو برنامج واسع النطاق يُتيح المجال أمام الدول الواقعة ضمن الجزء الجنوبي من حوض البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأخرى للمشاركة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة في الدول الأوربية.

ونوه رئيس جامعة هليوبوليس، إلى إيفاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد لإلقاء محاضرات بجامعة زويد الهولندية، وألقى الدكتور عمر رمزي، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بإلقاء العديد من المحاضرات الأكاديمية المهمة في مجال الإدارة والمشاركة في العديد من ورش العمل بجامعة زويد الهولندية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عمر رمزي، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، بأنه على هامش الدراسة يجري الطلاب تدريبات عملية بعدد من الشركات الهولندية الرائدة كجزء من برنامج الدراسة الخاصة بهم، والتي تعتبر جزءًا من تقييمهم وإتمام داستهم.